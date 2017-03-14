Областная газета
Общество 14 марта 2017, 15:54

Росгидромет: в 2017 году Россию ожидает сильнейшее за 100 лет половодье

В настоящее время на большинстве территорий России наблюдается слишком ранний приход весны. Это может вызвать небывалый за последние 100 лет уровень паводка, сообщил журналистам руководитель Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) Александр Фролов во вторник, 14 марта.

Руководитель ведомства отметил, что погода на территории России сейчас опережает нормальный график на 20-25 суток.

"Мы живем по апрелю, по середине апреля. Это аномалия одна из самых крупных за последние 100 лет, - приводит слова Александра Фролова РИА Новости. - Самая проблемная зона - пять-семь субъектов в Сибирском федеральном округе… Можно сказать, что мы можем ожидать максимально высокое половодье в этом году".

Между тем, как сообщалось ранее, Свердловская область начала активно готовиться к предстоящему половодью. На заседании областного правительства губернатор Евгений Куйвашев поручил всем министерствам и ведомствам, ответственным за подготовку к паводку, принять максимальный комплекс мер по защите населения Среднего Урала от возможных чрезвычайных происшествий. 

Центральный военный округ на случай осложнения ситуации уже сформировал 28 подрывных групп и 12 эвакуационно-спасательных команд, куда вошли порядка 500 военнослужащих и 7о единиц техники.

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