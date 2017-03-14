Уральские астрономы обнаружили в космосе следы жизни

На заседании международного совета проекта "5-100", который состоится в Москве 17–18 марта, УрФУ представит несколько прорывных научных проектов. Один из них астрономический – «Исследование протопланетного вещества в дальнем космосе, солнечной системе и на земле».

— Каждый год астрономы Среднего Урала делают несколько шагов к разрешению загадок о том, как эволюционирует космическое вещество. В частности, в 2016 году учёные УРФУ участвовали в изучении так называемых аккреционных дисков, которые образуются вокруг молодых звёзд и из которых впоследствии возникают планеты, — рассказал исполняющий обязанности директора Коуровской астрономической обсерватории Андрей Соболев.

Исследуя участки Млечного пути, где активно образуются звезды, наши астрономы вместе с зарубежными коллегами занимались поиском органических веществ.

— Основой для образования аминокислот и жизни в целом является молекула метанола: где есть метанол, там теоретически может быть жизнь во Вселенной. Учёные уже научились фиксировать в межзвёздной среде следы метанола. Однако основой жизни, как известно, является молекула ДНК. В 2016 году впервые в космическом пространстве был зарегистрирован оксид фосфора, который входит в состав молекулы ДНК, несущей генетическую информацию в клетках. И к этому открытию также причастны учёные УрФУ, — отметил Андрей Соболев.