В Нижним Тагиле открыли новый медицинский центр

Современный медицинский центр «Академия здоровья» открыли в Нижнем Тагиле, рассказали в администрации города. Медучреждение из-за его удобного расположения могут посещать как тагильчане, так и жители соседних городов.

Новый медцентр оснащён современным оборудованием и рассчитан на 350 посещений в день. Обеспечивают его работу 65 сотрудников. Учреждение строили более 8 лет, потом завозили оборудование в кабинеты.

- На оборудование, которым оснащён медицинский центр, было затрачено порядка 15-20 млн. рублей, - отметил директор «Академии здоровья» Александр Клабуков. - Это абсолютно оправданные затраты, потому что последнее поколение приборов позволяет лучше диагностировать заболевания и проводить более качественное лечение.

– Это знаковое событие для всего города. Помимо диагностики, здесь есть и возможность проведения операций, и дневной стационар, - добавил мэр Нижнего Тагила Сергей Носов.

В администрации отметили, что благодаря расположению медицинского центра в него смогут приезжать пациенты из Кушвы, Качканара, других городов севера области. Это сократит время предоставления медицинских услуг тем, кто раньше был вынужден обращаться за помощью в Екатеринбург.