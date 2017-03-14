Игорь Костолевский назначен главой национальной театральной премии «Золотая маска»

Народный артист России Игорь Костолевский стал президентом театральной премии «Золотая маска». Актёр сменил на этом посту Георгия Тараторкина, который ушёл из жизни 4 февраля.

Георгий Тараторкин был президентом премии "Золотая маска" с момента её основания – с 1993 года. Нового главу совместными решениями выбрали организаторы фестиваля – Союз театральных деятелей России и Министерство культуры РФ.

Игорь Костолевский служит в Московском театре имени Маяковского. Широкой публике он известен по ролям в таких фильмах как "Звезда пленительного счастья", "Безымянная звезда", "Тегеран-43" и других.

Напоминаем, что в этом году на "Золотую маску" номинированы два спектакля Екатеринбургского театра оперы и балета: опера "Кармен" и балет "Ромео и Джульетта". Итоги премии будут подведены в апреле.