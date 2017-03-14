Уникальный диагностический прибор появился в ОДКБ. Гамма-томограф позволяет получить информацию, недоступную при других видах диагностики.

Основные преимущества нового оборудования — высокая информативность, достоверность и уникальность диагностической информации.

— С помощью гамма-камеры врачи видят функциональные изменения в организме пациента намного раньше, чем изменения на органическом уровне, видимые при других исследованиях, — отметил заведующий отделением радионуклидной диагностики Областной детской клинической больницы № 1 Алексей Зеленин.

По его словам, проведение исследования на новом оборудовании — довольно сложная процедура, однако информация, полученная в итоге, имеет высокую ценность как для врача, так и для пациента. Что касается вредного воздействия, то лучевая нагрузка, которой подвергается пациент, в данном случае минимальна, по сравнению с другими лучевыми исследованиями.

Стоит отметить, что лабораторий с подобным оборудованием насчитывается всего три на территории Свердловской области, в России — около двухсот.