Областная газета
Общество 14 марта 2017, 17:15

Свердловская область сохранила лидерство в УрФО по строительству жилья

В УрФО наиболее высоких показателей в строительстве жилья за 2016 достигла Свердловская область, где за 2016 год введено в строй 2107,5 тыс. кв. м - порядка 30% от всего построенного жилья в УрФО. В позапрошлом году область также лидировала, было возведено 2483,7 тыс. кв. м, эту информацию сообщает Свердловкстат.

В УрФО в 2016 г.  организациями всех форм собственности построены жилые дома общей площадью 6322,6 тыс. кв. м, что составило 79,5% к уровню 2015 года (7701,0 тыс. кв. м).

Доля Уральского федерального округа в общероссийском показателе составила 7,9%, что сопоставимо с позапрошлым годом.

Наряду со строительством жилья на территории округа возводят объекты социально-культурного назначения. За год введено дошкольных образовательных учреждений на 8508 мест, общеобразовательных учреждений на 4625 ученических мест, амбулаторно-поликлинических учреждений на 911 посещений в смену, больничных учреждений на 220 коек.

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