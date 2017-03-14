В 2017 году ЕГЭ будет проводиться в 202 образовательных учреждениях Среднего Урала

На интернет-портале правовой информации Свердловской области опубликован приказ регионального министерства общего и профессионального образования об утверждении мест проведения ЕГЭ в 2017 году.

Согласно этому документу, единый государственный экзамен на Среднем Урале будет проводиться в 202 образовательных учреждениях. Кроме того, 467 школ, лицеев и гимназий включены в перечень для проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования (выпускные экзамены).