В 2016 году россиянам вернули 28,5 миллиарда рублей долгов по заработной плате

Три четверти нарушений трудовых прав граждан в России связаны с оплатой труда граждан, заявил Президент Владимир Путин, выступая во вторник, 14 марта, на коллегии Генеральной прокуратуры РФ. По словам главы государства, в 2016 году после вмешательства надзорных органов были погашены 28,5 миллиарда рублей долгов по заработной плате.

- Вы знаете, что три четверти нарушений трудовых прав граждан, выявленных прокурорами, связаны с оплатой труда, -заявил Владимир Путин. - В прошлом году при участии органов прокуратуры погашено 28,5 миллиарда рублей долгов по заработной плате. Каждый руководитель, собственник предприятия, пытающийся свалить собственные проблемы на плечи своих работников, должен понимать, что правовые последствия наступят неотвратимо.

Президент призвал работников прокуратуры плотно взаимодействовать со всеми заинтересованными министерствами и ведомствами, работать вместе с ФСБ, МВД, налоговой службой, Росфинмониторингом, выявлять системные проблемы в законодательстве и в правоприменении, чтобы исключить условия и риски, которые могут привести к нарушению прав граждан.