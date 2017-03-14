Евгений Куйвашев наградил двоих уральцев знаком «За заслуги перед Свердловской областью» III степени

В ближайшем номере «Областной газеты» будут опубликованы указы губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева о награждении двоих жителей Среднего Урала региональным знаком отличия «За заслуги перед Свердловской областью» III степени.

Этой награды удостоены генеральный директор акционерного общества «Мелиострой» Анатолий Капитонов и директор Химико-технологического института УрФУ Владимир Русинов.

Анатолий Капитонов возглавляет «Мелиострой» с 1989 года, сообщается на сайте этого предприятия. За прошедшие годы «Мелиострой» многое сделал для строительства и ремонта автомобильных дорог на Среднем Урале.

Судя по информации пресс-службы УрФУ, Владимир Русинов внёс огромный вклад в научную и учебную жизнь вуза. Он воспитал не одно поколение учёных-химиков.