В Екатеринбурге проведут конкурс проектов набережной Верх-Исетского пруда

В Екатеринбурге проведут конкурс на разработку дизайн-концепции развития набережной Верх-Исетского пруда, сообщают в мэрии. По словам главного художника Екатеринбурга Дмитрия Фогеля, конкурс позволит получить проект по созданию комфортной городской среды для жителей и туристов.

Участники должны будут спроектировать набережную Верх-Исетского пруда, площадь Субботников и территорию Верх-Исетского завода.

- Нужно будет создать комплексное архитектурно-планировочное решение, определить общее стилевое решение, сохранить все имеющиеся зелёные насаждения, определить места возможного размещения причальных сооружений и пирсов, а также предусмотреть разведение и группировку пешеходных и велосипедных потоков, - сформулировал задачу Дмитрий Фогель.

В настоящее время техническое задание проходит необходимые согласования, после чего будут определены сроки проведения конкурса. В рамках конкурса администрация города проводит опрос жителей относительно обновления набережной пруда.

Отметим, что в столице Урала с 14 марта проходят выставки Build Ural 2017, Indecor Ural и «УралЭкспоКамень-2017». Это отраслевые мероприятия, на которые собираются ведущие специалисты в сфере строительства, дизайна и камнерезного мастерства.