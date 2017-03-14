Областная газета
Спорт 14 марта 2017, 19:11

Уроженец Краснотурьинска Евгений Иванушкин забил 1000-й гол в чемпионатах страны

Самый титулованный из ныне действующих свердловских мастеров русского хоккея Евгений Иванушкин стал вторым в России, кто достиг рубежа в тысячу забитых мячей  в чемпионатах страны.

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Иванушкин: есть тысяча!!! Фото: vk.com/bandybandybandy

Сегодня иркутская команда «Байкал-Энергия», за которую сейчас выступает 37-летний нападающий, обыграла в гостях в третьем четвертьфинальном матче ульяновскую «Волгу» (6:2), четыре мяча на счету Иванушкина.

Юбилейным, тысячным, стал третий гол уроженца Краснотурьинска, забитый на 36-й минуте, а на 60-й Иванушкин начал отсчёт второй тысячи.

Первым рубежа в тысячу забитых мячей на финише прошлого сезона достиг Сергей Ломанов-младший, который нынче играет в Швеции и соответственно не может пополнить свой российский снайперский счёт. Так что Иванушкин его не только догнал, но и перегнал. Мог забить ещё, но его удар с 12-метровой отметки парировал вратарь «Волги».

Интересно, что 900-й гол Евгений Иванушкин забил в январе прошлого года землякам-первоуральцам.

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