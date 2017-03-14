Областная газета
Экономика 14 марта 2017, 22:35

В Свердловской области стало меньше предприятий, работающих в режиме неполной занятости

За последний год в Свердловской области вдвое сократилось количество сотрудников, которых предприятия переводят в режим неполной занятости. Об этом рассказала замдиректора департамента по труду и занятости населения Свердловской области Наталия Бордюгова на пресс-конференции во вторник.

 - В прошлом году в режиме неполной занятости работали 84 организации и 11 тысяч человек. Сейчас в таком режиме работают почти 5 тысяч свердловчан на 25 предприятиях, которые пока не получили оборотные средства и находятся в «тендерах». Сейчас ситуация кардинально лучше, - уточнила Наталия Бордюкова.

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