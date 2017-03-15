На Среднем Урале на сутки установятся минусовые температуры

На Среднем Урале сегодня, 15 марта, днём синоптики обещают от -4 до 0. В ночь на четверг похолодает до -6...-11, в горах и низинах до -16, однако завтра днём уже вернутся плюсовые температуры, сообщает Уральский гидрометцентр.

Сегодня, 15 марта, ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, утром на дорогах гололедица. Ветер юго-западный, южный, 2-7 м/с.

В четверг, 16 марта, днём потеплеет до -1...+4, будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер южный, 2-7 м/с.

В ночь с четверга на пятницу столбик термометра опустится до -5...-10, в горах и низинах до -15. В пятницу, 17 марта, днём ожидаются до 0...+5, переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер южный, 2-7 м/с.

В Екатеринбурге сегодня, 15 марта, днём столбик термометра не поднимется выше ноля. В четверг и в пятницу днём потеплеет до +2...+5, ночью будет холодать до -5...-10. До конца рабочей недели ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер южный, 2-7 м/с.