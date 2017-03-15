В Екатеринбурге 15 марта 15 архипастырей вспоминают о государственной измене вековой давности

Сто лет назад российская знать предала своего государя. 2 марта 1917 года по юлианскому календарю (15 марта по новому стилю), император Николай II был низвергнут с престола. Страшный путь последнего русского царя от вершины власти до Ганиной Ямы в конце двадцатого столетия станут называть восхождением на русскую Голгофу. Государь-мученик претерпел вместе с семьёй и ближними нечеловеческие страдания, видел казнь своих детей в Ипатьевском доме. Теперь на этом месте построен Храм-на-Крови.
Икона Божией Матери Державная. Фото: tagileparhiya.ru
15 владык Русской православной церкви совершат 15 марта в Храме-на-Крови богослужение в честь явления иконы Божией Матери «Державная». Икона была обретена в 1917 году в селе Коломенском под Москвой в день, когда страна узнала об отрешении императора Николая II от престола.
"Эта икона - символ того, что Бог в 1917 году всё же не оставил Россию", - разъяснил в интервью "Областной газете" смысл отмечаемого события митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл.