В Екатеринбурге 15 марта 15 архипастырей вспоминают о государственной измене вековой давности

Сто лет назад российская знать предала своего государя. 2 марта 1917 года по юлианскому календарю (15 марта по новому стилю), император Николай II был низвергнут с престола. Страшный путь последнего русского царя от вершины власти до Ганиной Ямы в конце двадцатого столетия станут называть восхождением на русскую Голгофу. Государь-мученик претерпел вместе с семьёй и ближними нечеловеческие страдания, видел казнь своих детей в Ипатьевском доме. Теперь на этом месте построен Храм-на-Крови.

Икона Божией Матери Державная. Фото: tagileparhiya.ru

15 владык Русской православной церкви совершат 15 марта в Храме-на-Крови богослужение в честь явления иконы Божией ­Матери «Державная». Икона бы­ла обретена в 1917 го­ду в селе Коломенском­ под Москвой в день, когда страна узнала об отрешении императора Николая II­ от престола.­

"Эта икона - символ того, что Бог в 1917 году всё же не оставил Россию", - разъяснил в интервью "Областной газете" смысл отмечаемого события митропол­ит Екатеринбургский и­ Верхотурский Кирилл.