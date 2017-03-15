Над Каменском-Уральским и ГО Краснотурьинск на три дня повис смог

Очередное метеопредупреждение по смогу в Каменском-Уральском и ГО Краснотурьинск объявили вчера, 14 марта, в 20:00 синоптики Уральского гидрометцентра. Режим предупреждения по неблагоприятным метеоусловиям для рассеивания вредных примесей в атмосфере продлится до вечера 17 марта.

- С 20:00 14 марта до 20:00 17 марта на территориях ГО Краснотурьинск и города Каменск-Уральский ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявляются НМУ первой степени опасности, - говорится в сообщении Уралгидрометцентра.

Отмена предупреждения с 20 часов 17 марта. При этом, как сообщается, государственные метеостанции задымлённости приземного воздуха в текущий период не отмечают.