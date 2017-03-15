В Екатеринбурге к ЧМ-2018 отремонтируют 478 тысяч квадратных метров дорожного полотна

В Екатеринбурге вчера, 14 марта, на заседании организационного комитета по подготовке к играм чемпионата мира по футболу 2018 года обсудили ремонт дорог. Запланировано отремонтировать 39 участков улиц общей площадью 478 тыс. кв. м, пишет пресс-служба мэрии уральской столицы.

Все работы стартуют с начала летнего сезона. Будут отремонтированы улицы по основному и резервному маршрутам от аэропорта Кольцово до Центрального стадиона, работы пройдут и на улицах вблизи стадиона (Фестивальная, 8 «б»).

- Рабочие также завершат ремонт вблизи СОК «Калининец» (переулок Черноморский и улица Старых Большевиков) и возле парка-стадиона «Химмаш». Работы пройдут на проспекте Ленина от Московской до 8 Марта. Специалисты обновят асфальтобетонное покрытие на площади 13,5 тыс. кв. м, выполнят мощение пешеходных зон и бульвара, отремонтируют 61 опору уличного освещения, установят 272 малые архитектурные формы, восстановят подпорные стенки и ограждения, благоустроят газоны, высадят новые деревья и кустарники и смонтируют 66 транспортных и пешеходных светофоров со звуковой сигнализацией, - рассказали в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Исполняющая обязанности замглавы администрации Екатеринбурга по вопросам благоустройства, транспорта и экологии Тамара Благодаткова отметила, что специалисты определили 67 участков общей площадью более 983 тыс. кв. м, по которым в дни проведения игр будут передвигаться клиентские группы. В 2016 году службы выполнили ремонт на 28 участках дорог общей площадью 504 тыс. кв. м. (51 % от общей площади запланированного ремонта).