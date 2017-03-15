МАК: 2016 год стал рекордным по числу авиапроисшествий

Число авиапроисшествий в гражданской авиации в 2016 году достигло рекордных за прошедшие 25 лет показателей. Об этом заявил Международный авиационный комитет, опубликовавший отчёт о состоянии безопасности полётов в 2016 году. В течение года произошло шло 63 происшествия, в результате которых погибли 74 человека.

В 94 процентов случаев причинами авиапроисшествий стал человеческий фактор.

"В 2016 году в гражданской авиации государств-участников Соглашения произошло 63 авиационных происшествия, в том числе 28 катастроф, в которых погибло 74 человека, - говорится в отчёте. - В коммерческой авиации имели место 28 авиационных происшествий, в том числе 11 катастроф, в которых погибло 44 человека. В авиации общего назначения – 35 авиационных происшествий, из них 17 катастроф, в которых погибло 30 человек".

В МАКе отметили, что авиакатастроф в сфере пассажирских перевозок на тяжёлых самолетах гражданской и коммерческой авиации в 2016 году не произошло.