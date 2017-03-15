В 2017 году мэрия Екатеринбурга выделит 12 миллионов рублей на борьбу с незаконными свалками

В 2017 году мэрия Екатеринбурга выделит 12 миллионов рублей на борьбу с незаконными свалками. Об этом пишет пресс-служба администрации уральской столицы.

В 2016 году на борьбу со свалками власти Екатеринбурга выделили 13,7 млн. руб., в 2015 году было потрачено 10,6 млн. руб. За прошедший год специалисты ликвидировали 788 несанкционированных мусорок общим объемом 19,5 тыс. тонн.

- В этом году будет усилена работа квартальных, инспекции по охране окружающей среды по выявлению нарушений в этой сфере. Для предотвращения образования свалок совместно с ЕМУП «Спецавтобаза» на территориях садоводческих товариществ и частного сектора, не имеющих организованной системы сбора и вывоза отходов, службы проинформируют жителей о необходимости организации сбора и вывоза твердых коммунальных отходов. Так, в прошлом году в рамках проекта «Наш мусор в белом» из частного сектора удалось собрать и утилизировать 1,3 тыс. тонн отходов, - рассказал председатель Комитета по экологии и природопользованию администрации Екатеринбурга Егор Свалов.