Областная газета
Политика 15 марта 2017, 10:14

Владимир Путин одобрил проект соглашения о вооружённых силах Южной Осетии

Президент России Владимир Путин принял предложение правительства РФ о вхождении части вооружённых сил Республики Южная Осетия в состав российской военной базы, постоянно дислоцированной на территории страны. Распоряжение главы государства опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Как следует из документа, переговоры с югоосетинской стороной поручено провести Минобороны РФ и МИДу. В случает, если в текст проекта соглашения потребуется внести какие-то не принципиальные изменения, Владимир Путин дал на это санкцию.

Как сообщалось ранее, жители Южной Осетии, имеющие российское гражданство и изъявившие желание служить в Российской армии, смогут заключить соответствующий контракт на прохождение службы и будут официально числиться в штате российской военной базы на территории республики. В свою очередь Южная Осетия должна уменьшить численность собственных Вооружённых сил на фактическое число подразделений, которые войдут в состав Российской армии.

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