Прожиточный минимум на II квартал в Свердловской области составил 9 тысяч 978 рублей

Правительство Свердловской области утвердило размер прожиточного минимума на II квартал 2017 года. Его величина в среднем на душу населения составила 9 тыс. 978 руб. в месяц, сообщает пресс-служба регионального министерства экономики.

- Величина прожиточного минимума во втором квартале 2017 года для трудоспособного населения установлена на уровне 10 тыс. 653 руб., для пенсионеров – 8 тыс. 255 руб.,для детей – 10 тыс. 210 руб. Она применяется в качестве критерия для определения уровня жизни и права граждан на получение ряда мер государственной социальной помощи (выплата ежемесячных пособий на ребенка, оказание социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам, предоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг), - рассказали в пресс-службе министерства экономики Свердловской области.

Добавим, по сравнению с первым кварталом текущего года показатель практически не изменился. Величина прожиточного минимума, рассчитанная на I квартал 2017 года, в среднем на душу населения Свердловской области составила 9 тыс. 973 руб. в месяц.