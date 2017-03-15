Екатеринбург вошёл в топ-10 популярных российских городов у иностранцев

Екатеринбург вошёл в топ-10 популярных российских городов у интуристов. При этом в нынешнем туристическом сезоне спрос на поездки в столицу Урала вырос на 52%. Данные по въездному турпотоку в Россию «ОГ» предоставили специалисты российского представительства международного туристического метапоиска momondo.ru.

Специалисты отмечают, что большинство иностранцев планируют свои поездки в нашу страну в мае-августе 2017 года. По статистике, спрос интуристов на летний сезон на данный момент вырос на 64% по сравнению с прошлым годом. Специалисты определили города, которые будут наиболее востребованными у иностранных путешественников. Больше всего интуристов, как и ранее, планируют посетить столицу России - Москву, на втором месте снова стоит Санкт-Петербург с обширной культурной программой, а на третьем – Симферополь, из которого можно отправиться на морские курорты Крыма. Также популярными среди интуристов в сезон будут Омск, Новосибирск, Сочи, Краснодар, Екатеринбург, Иркутск, Минеральные Воды.

В Екатеринбург туристов привлекает колоритная уральская природа, архитектура, музеи, богатая история города, множество достопримечательностей... По городу тянется «Красная линия» — пешеходный маршрут, который позволяет осмотреть главные достопримечательности Екатеринбурга за один день, яркая линия протяжённостью 6,5 км охватывает 35 самых известных мест города.

Исследование momondo.ru

Как и в 2016 году, больше всего самостоятельных путешественников собирается в Россию из Германии, на втором месте рейтинга – США. В тройке лидеров в этом году появилась Италия (прирост спроса 224%). Также выросла популярность России в летний сезон у путешественников из Великобритании и стран Европы.

Помимо Москвы и Петербурга, например, датчане и шведы в основном собираются в Симферополь и Минеральные Воды, испанцы – в Екатеринбург и Симферополь, англичане – в Ростов-на-Дону и Пермь, французы – в Челябинск и Симферополь, говорят аналитики метапоиска.

Особенно сильно увеличился интерес к российским городам среди туристов из Казахстана – на 745%, что связано с расширением сотрудничества между странами, появлением совместных программ у авиаперевозчиков.

Исследование momondo.ru.

Ранее «ОГ» сообщила, как екатеринбуржцы собираются провести отпуск в 2017 году.