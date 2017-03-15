Областная газета
Экономика 15 марта 2017, 11:09

В России почти десять лет продавали опасные газовые плиты Bosch

В период с 2006 по 2015 год в России были проданы 29 647 газовых приборов фирмы Bosch, в которых возможно наличие опасного дефекта. Об этом сообщило Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт). Неисправность штуцеров газовых плит может привести к утечке газа и взрыву.

Потребителям рекомендуется прекратить использование отдельно стоящих газовых плит, а также отдельно стоящих комбинированных газовых плит и встраиваемых газовых варочных панелей марки Bosch до замены неисправных элементов.

"Причина проведения кампании - возможность возникновения трещин или поломки адаптеров (штуцеров), поставляемых для подключения к магистрали природного газа либо к источнику сжиженного газа, а также возможность повреждения заглушки для неиспользуемого места подключения адаптера (штуцера), - говорится в сообщении Росстандарта. - Это может привести к утечке газа, в самых редких случаях - к взрыву газа".

Заявку на устранение неисправности владельцы устройств могут оставить на интернет-сайте компании или сообщить по телефону горячей линии 8-800-200-29-61.

Расходы потребителей на оплату услуг сервисной организации будут возмещены представителем производителя после предъявления копий надлежащих документов об оплате.

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