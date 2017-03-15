Областная газета
Политика 15 марта 2017, 11:19

Региональный фонд капремонта многоквартирных домов возглавил бывший глава Сухого Лога Станислав Суханов

Региональный министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов подписал приказ о назначении Станислава Суханова гендиректором Фонда содействия капремонту многоквартирных домов Свердловской области.

Как сообщает департамент информполитики губернатора, такое решение принято по итогам конкурса. Станислав Суханов родился в 1970 году в Сухом Логе. Он имеет два высших образования: Уральский государственный технический университет и Уральский экономический университет.

Новый руководитель регионального фонда капремонта многоквартирных домов хорошо знаком свердловчанам, поскольку с 2008 по весну 2017 года был главой Сухого Лога.

К исполнению своих обязанностей Станислав Суханов приступит с 20 марта 2017 года.

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