Более 20 тысяч свердловчан из-за долгов ограничены в выезде из России

В Свердловской области в настоящее время временно ограничены в выезде за пределы РФ 20 758 должников, отмечает УФССП России по Свердловской области.

Так, на днях один из должников, чтобы улететь в Таиланд, в срочном порядке погасил свой долг в размере 615 тысяч рублей. Узнав о временном ограничении выезда, он погасил полностью задолженность и обратился к приставам с просьбой о снятии ограничения на выезд.

Постановление о временном ограничении на право выезда за пределы РФ судебные приставы выносят в отношении должника по исполнительному производству по решению суда и при наличии задолженности более 10 000 рублей, поясняют в УФССП России по Свердловской области.

В прошлом году судебные приставы временно ограничили выезд за пределы страны 44 414 должникам из Свердловской области, общая сумма их долга составила порядка 30 млрд рублей.

УФССП России по Свердловской области сообщает, что информация по задолженностям представлена информационным сервисом «Банк данных исполнительных производств» на сайте www.r66.fssprus.ru.