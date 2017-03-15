Роскосмос объявил новый набор космонавтов

В Роскосмосе стартовал набор космонавтов. Отобранные специалисты впервые полетят на новом космическом корабле «Федерация» и станут первым россиянами, которые отправятся к Луне, сообщает Роскосмос.

Кандидатам в отряд космонавтов предстоит пройти несколько этапов.

- Цель – отобрать лучших специалистов, станут первыми пилотами нового российского космического корабля «Федерация», будут работать по программе Международной космической станции, а также станут первыми россиянами, которые полетят к Луне, - поясняют в Госкорпорации «Роскосмос».

Согласно условиям конкурса, начавшегося 14 марта, предполагается отобрать шесть-восемь человек, которые дополнят отряд космонавтов Роскосмоса. Претендентом может быть гражданин РФ, в возрасте не старше 35 лет, знающий иностранный язык. Приоритетом при отборе пользуются кандидаты, имеющие опыт работы в авиационной и ракетно-космической промышленности России.

С полным перечнем требований к кандидатам и списком необходимых документов можно ознакомиться на сайте Роскосмоса и Центра подготовки космонавтов.

Фото: Роскосмос.