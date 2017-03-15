Сотрудницу Минкомсвязи обвинили в превышении полномочий за оклады и премии директора Почты России

Директор департамента организационного развития Минкомсвязи России Ирина Лаптева стала фигурантом уголовного дела, возбуждённого по статье 286 УК РФ - "превышение должностных полномочий". Как сообщила пресс-служба СКР, именно Лаптева необоснованно завысила должностной оклад генеральному директору ФГУП "Почта России" Дмитрию Страшнову при составлении трудового договора.

"Как полагает следствие, Лаптева, которой было поручено составить трудовой договор с гендиректором ФГУП, действуя в пользу Страшнова рассчитала ему завышенный в 8 раз должностной оклад, - говорится в сообщении СКР. - В апреле 2015 года Лаптева рассчитала Страшнову вознаграждение за результаты финансово-хозяйственной деятельности унитарного предприятия за 2014 год в заведомо завышенном размере в сумме 95,4 млн рублей вместо 13,4 млн, который мог быть ему рассчитан и согласован".

Всего, как отмечают в СКР, Страшнову из средств возглавляемого им ФГУП успели необоснованно выплатить в 2014-2015 году заработную плату в сумме не менее 46 млн рублей. 82 млн рублей, выплаченных ему в июне 2015 года в качестве вознаграждения за 2014 год, также не обоснованы.

Расследование уголовного дела продолжается, следователи намерены дать правовую оценку действиям всех должностных лиц, которые могут быть причастны нанесении ущерба Почте России.