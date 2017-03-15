На торжественном приёме у Президента РФ Евгений Куйвашев поздравил Наину Ельцину от имени свердловчан

В Кремле состоялся торжественный приём по случаю 85-летия Наины Ельциной. На этом мероприятии Президент России Владимир Путин вручил Наине Ельциной орден Святой великомученицы Екатерины, сообщает официальный сайт Кремля.

— Я понимаю, что я как могла вносила свою лепту на протяжении всей своей жизни, а сейчас вместе с Президентским центром мы стараемся тоже делать добрые дела. Я даже не ожидала, что смогу почувствовать себя членом этой молодой команды очень умных людей, которые создавали центр, и сейчас делают всё, чтобы Президентский центр превратить в точку в городе Екатеринбурге, которая притягивала бы людей и всех возрастов, и разного образования, и совершенно разных взглядов. Конечно, я могу только пообещать: сколько у меня хватит сил, я буду стараться, — сказала Наина Ельцина, получив высокую награду.

Как пояснили в областном департаменте информполитики, на этом приёме губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поздравил вдову первого Президента России от имени уральцев.

— Каждый год вы приезжаете на Средний Урал, чтобы увидеть родные и близкие вашему сердцу места, встретиться с давними друзьями, принять участие в социально значимых проектах и мероприятиях. Для уральцев очень важно то, что вы сохраняете самую тесную связь с нашим регионом, — обратился Евгений Куйвашев к Наине Ельциной.

Фото: официальный сайт Кремля