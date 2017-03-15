Всё больше россиян ездят на старых автомобилях

Средний возраст легковых автомобилей в России – 13 лет. К такому выводу пришли специалисты аналитического агентства «Автостат», которые провели исследование парка легковых автомобилей в России и определили их средний возраст по состоянию на начало года.

При этом средний возраст иномарки заметно меньше – порядка 10 лет, а возраст отечественного легкового автомобиля (включая марки СНГ) в среднем составляет 16 лет. Среди иностранных автомобилей самый молодой парк имеют китайские марки (5,8 года), а у отечественных марок наименьший средний возраст имеет УАЗ (15,5 года).

Как отмечают аналитики агентства, год назад средний возраст легковых автомобилей в нашей стране составлял 12,5 года. Увеличение этого показателя во многом связано со снижением темпов обновления российского автопарка. Автовладельцы предпочитают экономить: отказываются от покупки новых машин и ездят на старых автомобилях.

Фото: Александр Зайцев