Екатерина Глазырина не выступит на чемпионате России по биатлону

Свердловская биатлонистка Екатерина Глазырина, временно отстранённая Международным союзом биатлонистов (IBU) от соревнований, не выступит на чемпионате России по биатлону, который пройдёт с 30 марта по 3 апреля в Тюмени, так как отстранение касается как международных, так и российских стартов, сообщил Союз биатлонистов России.

Напомним, что Глазырина была временно отстранена от соревнований на основании материалов, опубликованных во второй части доклада Ричарда Макларена. Спортсменка на тот момент находилась на чемпионате мира в австрийском Хохфильцене. Но в итоге её так и не выпустили ни на одну гонку. После отстранения Глазырина отмечала, что готовится к выступлению на чемпионате России.

"Ранее Союз биатлонистов России передал в IBU всю информацию, запрошенную международной организацией относительно доклада Макларена. На данный момент в отношении Екатерины ведётся расследование. Отстранение будет длиться до тех пор, пока IBU не выяснит факт невиновности или виновности спортсменки. Биатлонистка продолжает индивидуальную подготовку, и все мы надеемся на скорейшее завершение расследования в пользу россиянки", - говорится в сообщении пресс-службы.