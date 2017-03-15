Областная газета
Земства 15 марта 2017, 13:17

Из резервного фонда областного правительства выделят 23 миллиона рублей на возведение пожарного депо в Серебрянке

К концу нынешнего года в селе Серебрянка появится новое пожарное депо. По распоряжению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, из резервного фонда регионального кабинета министров выделят на строительство этого объекта 23 млн рублей.

Как сообщили в департаменте информполитики губернатора, возведение депо на два автомобиля позволит обеспечить пожарную безопасность шести населённых пунктов, в которых проживает около 1500 человек.

Напомним, ранее было принято решение о выделении 250 млн рублей на реконструкцию автодороги от Нижнего Тагила к Серебрянке.

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