Из резервного фонда областного правительства выделят 23 миллиона рублей на возведение пожарного депо в Серебрянке

К концу нынешнего года в селе Серебрянка появится новое пожарное депо. По распоряжению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, из резервного фонда регионального кабинета министров выделят на строительство этого объекта 23 млн рублей.

Как сообщили в департаменте информполитики губернатора, возведение депо на два автомобиля позволит обеспечить пожарную безопасность шести населённых пунктов, в которых проживает около 1500 человек.

Напомним, ранее было принято решение о выделении 250 млн рублей на реконструкцию автодороги от Нижнего Тагила к Серебрянке.