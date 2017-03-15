Три предприятия ЖКХ Свердловской области задолжали работникам 7,8 млн рублей

По состоянию на 1 марта 2017 года задолженность по заработной плате в Свердловской области составила 7 млн 763 тыс рублей. Как сообщает Управление федеральной государственной статистики (Свердловскстат), данные предоставлены организациями, не относящимися к субъектам малого предпринимательства.

Все три предприятия-должника относятся к сфере ЖКХ.

По сравнению с данными Свердловскстата на 1 февраля, долги выросли ещё на 4 млн 128 тыс. рублей, то есть более чем в два раза.

Всего невыплачены зарплаты 311 работникам, из которых 169 - сотрудники теплоснабжающей организации, 71 - поставщики воды и ещё 71 - представители управляющей компании.