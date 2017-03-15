57% россиян считают свою страну одной из самых великих держав

Сегодня 57% наших граждан считают Россию одной из самых великих держав. Около трети россиян (31%) полагают, что она войдёт в это число в ближайшие 15-20 лет, не согласны с этим 10%. Опрос провёл Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Опрос проходил 2 и 3 марта среди 1200 соотечественников. Специалистов интересовало мнение граждан о роли России на мировой арене.

В этом году максимальное количество россиян за все годы измерений (86%) отметили, что влияние нашей страны в международных делах велико. Доля скептиков снизилась почти вдвое по сравнению с предыдущим годом: с 18% до 10%.

Более половины респондентов (54%) заявляют, что угрозы военного нападения для нашей страны сейчас не существует. Противоположного мнения придерживаются 42% россиян. Среди них 43% потенциальным источником агрессии считают США, ещё 21% ощущает опасность со стороны Украины.

- Самоуважение россиян продолжает расти, и это связано с активной ролью и важным положением России как игрока в мировой политике. На этом фоне снизилась обеспокоенность россиян внешними угрозами: стало больше тех, кто полагает, что никакой внешний противник не в силах нам угрожать. Среди тех же, кто считает, что такая угроза сохраняется, доминирует мнение, что она исходит преимущественно от США и НАТО, - прокомментировал данные опроса генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров.