Евгений Куйвашев подписал план-график проведения «Школы мэров» на 2017 год

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал распоряжение об утверждении плана-графика «Школы мэров» на 2017 год. Об этом сообщил департамент информполитики главы региона.

— Тот вариант обучения, который мы предлагаем главам, рассчитан на их профессиональный рост именно в современных, эффективных, компетентных управленцев. Местная власть должна, с одной стороны, чутко реагировать за запросы населения, что называется, держать руку на пульсе повседневной жизни своих земляков, а с другой — грамотно выстраивать политику, рассчитанную на долгосрочную перспективу, — сказал Евгений Куйвашев.

Напомним, этот образовательный проект признан одной из лучших в России практик в сфере кадровых технологий.