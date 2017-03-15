Областная газета
Экономика 15 марта 2017, 14:27

За 2017 год на ремонт свердловских гидротехнических сооружений израсходуют около 185,5 миллиона рублей

В нынешнем году на Среднем Урале израсходуют около 185,5 млн рублей на ремонт гидротехнических сооружений (ГТС). Об этом сообщил департамент инфомполитики губернатора.

81,5 млн рублей из этой суммы выделяет федеральная казна, около 80 млн рублей — областной бюджет, свыше 24 млн рублей — бюджеты муниципалитетов.

По данным министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области, за счёт этих средств будет вестись капитальный ремонт восьми ГТС. Причём на трёх объектах реконструкция должна завершиться к концу 2017 года.

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