В Нижнем Тагиле проинвентаризируют городские кладбища

В Нижнем Тагиле проведут инвентаризацию кладбищ, оптимизируют работу в сфере ритуальных услуг и эксплуатационного содержания захоронений на территории города, сообщает пресс-служба горадминистрации.

В «Службе заказчика городского хозяйства» начнётся инвентаризация и кадастрирование городских кладбищ, все погребения на территории муниципалитета занесут в единую электронную базу данных. Информация сайта службы городских кладбищ будет в открытом доступе, через портал можно будет найти данные о захоронении или посредством он-лайн сервисов заказать услуги по уходу за могилой. В «Службы заказчика городского хозяйства» отметили, что на кладбищах города свободно 8 971 место для захоронения, работники кладбищ следят за порядком у могил, ведётся учёт «бесхозных» могил и определение мест для повторного захоронения, готовится проектно-сметная документация обустройства участка кладбища «Центральное-1».

- С введением строгого учёта и контроля на территории кладбищ будет исключена возможность нарушений при захоронении. Только таким образом возможно навести порядок на старых кладбищах и организовать качественный уровень сервиса на новых, - сказал глава города Сергей Носов.

Для чёткой организации деятельности в этой сфере администрацией города готовится новое положение о стандартах предоставления ритуальных услуг на территории Нижнего Тагила.