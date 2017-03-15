Областная газета
Земства 15 марта 2017, 14:46

В Нижнем Тагиле проинвентаризируют городские кладбища

В Нижнем Тагиле проведут инвентаризацию кладбищ, оптимизируют работу в сфере ритуальных услуг и эксплуатационного содержания захоронений на территории города, сообщает пресс-служба горадминистрации.

В «Службе заказчика городского хозяйства» начнётся инвентаризация и кадастрирование городских кладбищ, все погребения на территории муниципалитета занесут в единую электронную базу данных. Информация сайта службы городских кладбищ будет в открытом доступе, через портал можно будет найти данные о захоронении или посредством он-лайн сервисов заказать услуги по уходу за могилой. В «Службы заказчика городского хозяйства» отметили, что на кладбищах города свободно 8 971 место для захоронения, работники кладбищ следят за порядком у могил, ведётся учёт «бесхозных» могил и определение мест для повторного захоронения, готовится проектно-сметная документация обустройства участка кладбища «Центральное-1». 

- С введением строгого учёта и контроля на территории кладбищ будет исключена возможность нарушений при захоронении. Только таким образом возможно навести порядок на старых кладбищах и организовать качественный уровень сервиса на новых, - сказал глава города Сергей Носов.

Для чёткой организации деятельности в этой сфере администрацией города готовится новое положение о стандартах предоставления ритуальных услуг на территории Нижнего Тагила.

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