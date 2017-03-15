В Центризбиркоме РФ намерены докупить 7 тысяч КОИБов

Покупка порядка 5-7 тысяч электронных ящиков для голосования (комплексы обсчёта избирательных бюллетеней, КОИБ) сможет практически полностью обеспечить электронными урнами избирательные участки областных центров страны. Речь об этом шла на заседании Центральной избирательной комиссии РФ, сообщает ТАСС.

"Мы сейчас создаем возможность для конкурентного отбора, занимаемся интенсивным поиском потенциальных производителей, - приводит информагентства слова председателя ЦИК РФ Эллы Памфиловой. - Мы сейчас пытаемся демонополизировать процесс, уточняя технические требования, чтобы максимально привлечь тех, кто способен это делать"

По словам главы Центризбиркома, спрос на КОИБы велик и предложение в данный момент ему не отвечает.

В настоящее время уточняются требования к КОИБам, благодаря чему можно будет увеличить число возможных участников тендера. Ожидается, что изменения затронут требования к печатающим устройствам накопителям бюллетеней. По имеющейся информации сейчас в распоряжении избирательных комиссий находится порядка 5800 КОИБов.