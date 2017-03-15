Сборная России во главе со свердловчанином Андреем Смирновым заняла второе место на Чемпионате мира по кёрлингу на колясках

Сборная команда России, капитаном которой является свердловчанин Андрей Смирнов, стала серебряным призёром Чемпионата мира по кёрлингу на колясках.

Как сообщили в департаменте информполитики губернатора Свердловской области, этот турнир состоялся в Южной Корее. Помимо самого завоёванного приза для спортсменов важно то, что эти соревнования были тестовыми перед XII Паралимпийскими зимними играми 2018 года.

Напомним, очень хороших результатов свердловчане добились на Паралимпийских играх в Сочи: каждая пятая медаль сборной России была завоёвана уральскими спортсменами.