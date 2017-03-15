Екатеринбург попал в госпрограмму субсидированных перевозок в Калининград

В число регионов, попавших в программу льготных перевозок в Калининград, попала Свердловская область. Об этом заявил на заседании правительства РФ 14 марта вице-премьер Аркадий Дворкович, сообщила пресс-служба Кремля. Полёты по государственной программе начнутся с 15 мая.

- Программа полётов в Калининград также расширит своё действие, теперь это будет уже не два, а шесть направлений, кроме Москвы и Санкт-Петербурга это Мурманск, Архангельск, Екатеринбург и Сочи, - заявил заместитель председателя российского правительства. - Полёты начинаются с 15 мая. Бюджетные средства - 370 миллионов рублей.

Аркадий Дворкович также сообщил, что с 15 мая льготные авиаперевозки будут осуществляться также в Крым: в этом году в список направлений добавились Орск, Сыктывкар и Сочи. Бюджетное финансирование составило порядка 475 миллионов рублей.

Всего, по словам вице-премьера, из бюджета будет выделено 3,5 миллиарда рублей на субсидирование пассажирских авиаперевозок. Субсидированные перевозки предусмотрены на 124 маршрутах, из них 25 - в туристско-рекреационные зоны.