В России производят 17 марок гречи повышенного качества

Почти вся производимая в России гречка – качественная и безопасная, 17 образцов и вовсе являются товарами повышенного качества. Такой вывод сделали специалисты Роскачества и опубликовали результаты, которыми могут воспользоваться граждане.

На этот раз специалисты изучили продукцию 36 популярных торговых марок гречневой крупы отечественных производителей по 106 показателям качества и безопасности. Стоимость продукции составила от 32 до 130 рублей за единицу товара. Исследователи изучили безопасность, качество и потребительские свойства этого злака.

- По результатам лабораторных испытаний все образцы соответствовали техническому регламенту Таможенного союза и были признаны безопасными. Более того, почти половина исследованной гречневой крупы оказалась высококачественной, так как соответствовала не только требованиям действующих норм по качеству и безопасности, но и нормам опережающего стандарта Роскачества, - отмечают специалисты Роскачества.

Итак, 17 российских продуктов названы марками повышенного качества. Просто качественными названы 18 марок. Товар с нарушениями выявлен только у одного производителя гречки - от ООО «Аксиома» - где были обнаружены сорная и органическая примеси.

Исследование Роскачества.

– Это великолепный сбалансированный продукт, – объяснил Роскачеству известный фитнес-эксперт Денис Семенихин. – В гречке содержится растительный белок, а также это источник энергии из сложных углеводов. Гречка – это древний окультуренный злак, а сейчас такие продукты, что называется, в тренде.

Ещё одно преимущество гречки в том, что крупа эта универсальна и может подойти любому человеку.

Фото: Алексей Кунилов

А недавно в Роскачестве исследовали марки зелёного горошка, и тоже отметили высокое качество российского товара.