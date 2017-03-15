В период майских праздников ветераны Великой Отечественной войны смогут бесплатно ездить на поездах

В период с 1 по 10 мая 2017 года инвалиды и участники Великой Отечественной войны смогут неограниченное число раз воспользоваться правом на бесплатный проезд на поездах внутрироссийского сообщения. Как сообщили в пресс-службе ОАО "Российские железные дороги", Герои Советского Союза и кавалеры Ордена Славы трёх степеней на тех уже условиях могут воспользоваться бизнес-классом.

"Оформить безденежный билет можно с 15 марта 2017 года в кассах дальнего следования на основании сведений о документе, удостоверяющем личность пассажира, и при предъявлении документа, подтверждающего право на льготу (удостоверение участника Великой Отечественной войны; удостоверение инвалида Великой Отечественной войны либо удостоверение о награждении медалью «За оборону Ленинграда»), - говорится в сообщении РЖД. - Для иностранных граждан оформление проездных документов производится по предъявлении удостоверения, выданного соответствующими органами бывшего СССР по форме, действовавшей на 1 января 1992 года".

Как отмечается, с каждым ветераном бесплатно может ехать один сопровождающий. Сборы за оформление проездных документов для ветеранов и сопровождающих взиматься не будут. Сопутствующие сервисные услуги, в том числе постель и питание, предоставляются бесплатно.