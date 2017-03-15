«Потребителем года» стал житель Екатеринбурга

Сегодня, 15 марта, во Всемирный день прав потребителей, названы итоги областного конкурса «Потребитель года», который проводился среди свердловчан, имеющих опыт успешного разрешения потребительских споров. «Потребителем года-2016» стал житель Екатеринбурга Владимир Лысенко, сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Свердловской области.

Владимир Лысенко успешно разрешил две спорные потребительские ситуации. В первом случае он приобрёл парковочное место, где позднее он заметил течь воды с потолка. Он дважды обратился к застройщику с просьбой об устранении недостатков по гарантии, в ответ ему предложили воспользоваться временным парковочным местом, но письменного разрешения не предоставили. За защитой своих прав Владимир Борисович обратился в суд, который обязал ответчика устранить недостатки парковочного места, взыскать в пользу гражданина сумму за нарушение сроков устранения недостатков, компенсацию морального вреда, расходы по оплате госпошлины и выплатить штраф - всего на сумму порядка 73 тысяч рублей.

Во втором случае Владимир Борисович судился с управляющей компанией из-за оказания коммунальной услуги ненадлежащего качества – температура горячей воды не соответствовала установленным требованиям. Суд снова взыскал в его пользу компенсацию морального вреда и штраф за несоблюдение в добровольном порядке требований потребителя.

Владимира Лысенко представители Роспортебнадзора наградили дипломом и ценным подарком.

Фото: Управление Роспотребнадзора по Свердловской области.