Областная газета
Политика 15 марта 2017, 16:58

В Москве состоялась встреча Евгения Куйвашева с главой Минобрнауки РФ Ольгой Васильевой

В Москве прошла встреча губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева с Министром образования и науки РФ Ольгой Васильевой.

Как сообщает пресс-служба Минобрнауки России, речь шла о реализации программы «Уральская инженерная школа». В частности, обсуждалось создание в Свердловской области международного центра компетенций, который будет осуществлять подготовку кадров по 16 специальностям из перечня ТОП-50 и по 8 компетенциям WorldSkills в сфере машиностроения.

Как рассказал Евгений Куйвашев, общаясь с Ольгой Васильевой, в планах на 2017 год стоит строительство дополнительных зданий учебно-производственных мастерских на площадке технопарка «Университетский».

Фото: пресс-служба Минобрнауки РФ

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