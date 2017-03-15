На Среднем Урале работает комиссия Сибирского регионального центра МЧС России

Готовность Свердловской области к паводку и пожароопасному периоду проверит межведомственная комиссия Сибирского регионального центра МЧС России, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.

15-17 марта на Среднем Урале работает специальная комиссия, основная задача которой оказание помощи субъекту при подготовке к весенним сезонным рискам - половодью и лесным пожарам. Возглавляет комиссию заместитель начальника Сибирского регионального центра МЧС России по Государственной противопожарной службе Александр Еремеев.

Завтра состоится внеочередное заседание комиссии Свердловской области по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности, где члены комиссии обсудят подготовку к безаварийному пропуску паводковых вод и пожароопасному периоду.

Инспекторы посетят пожарно-спасательные подразделения Свердловской области, проверят работу единых дежурно-диспетчерских служб в Нижнем Тагиле, Первоуральске и Екатеринбурге.

Итоги работы комиссии станут известны 17 марта.