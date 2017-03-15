Руководство радиостанции "Эхо Москвы в Екатеринбурге" прекратило сотрудничество с Евгением Ениным после того, как стало известно о назначении на должность начальника отдела по агитационно-пропагандистской работе свердловского отделения партии "Единая Россия". Информацию "ОГ" подтвердил сам журналист.

- Вопрос, почему было принято такое решение, нужно задавать не мне, а главному редактору радиостанции Максиму Путинцеву. Насколько я понимаю, это связано с моим сотрудничеством с "Единой Россией". У нас с ним пока разговора по этому поводу не было, - отметил Евгений Енин. - "4 канал" и "Деловой квартал" к моему сотрудничеству с партией отнеслись адекватно.

Главный редактор "Эха Москвы в Екатеринбурге" Максим Путинцев пообещал прокомментировать ситуацию позднее.