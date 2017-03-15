Главред "Эха Москвы в Екатеринбурге" прокомментировал прекращение сотрудничества с Евгением Ениным

Главный редактор "Эха Москвы в Екатеринбурге" Максим Путинцев прокомментировал "ОГ" информацию о прекращении сотрудничества с Евгением Ениным.

- Никакого окончательного решения по будущему Евгения и его сотрудничеству с нами не принято. Оно будет принято после того, как будет подписан официальный документ о его трудоустройстве в "Единую Россию". Вдруг начальником отдела агитационно-пропагандистской работы в итоге назначат кого-то другого? Когда назначение состоится - тогда я и буду принимать окончательное решение. Пока мы обсуждаем ситуацию с нашими юристами, - заявил Максим Путинцев.

- То есть, работа Евгения Енина одновременно на "Эхе" и в "Единой России" невозможна?

- Я этого не говорил. Сейчас я нахожусь в процессе принятия решения, для меня это открытый вопрос. Мы изучаем в том числе юридические нюансы. Может ли у нас в эфире работать человек, занимающий официальный пост в "Единой России"? Не приведёт ли это к судебным искам в наш адрес со стороны конкурирующих партий? Как они будут воспринимать в прямом эфире слова человека, которые могут быть истолкованы как-то неоднозначно?

- С самим Евгением этот вопрос обсуждали?

- Конечно. Я ему честно говорю о том, как всё это происходит и что меня смущает. Я его предупредил, что мне необходимо время на изучение юридических тонкостей. И пообещал, что после того, как приму решение, его проинформирую.

Главный редактор "Эха Москвы в Екатеринбурге" Максим Путинцев пока не принял решение о будущем сотрудничестве с Евгением Ениным. Фото: onmedia.dw-akademie.com