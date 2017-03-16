Областная газета
Общество 16 марта 2017, 07:15

В Ельцин Центре презентуют книгу о подводном крейсере "Екатеринбург"

В Ельцин Центре в пространстве магазина "Пиотровский" сегодня, 16 марта, в 16:00 презентуют книгу об истории подводных сил Северного флота и о шефстве уральцев над экипажами РПКСН «Екатеринбург» и «Верхотурье». Об этом сообщает пресс-служба мэрии уральской столицы. 

- Книгу «Мощью за Отечество. С нами Бог и Андреевский флаг!» представят гостям авторы Владислав и Ирина Майоровы. На презентацию приглашены командование Северного флота и депутаты Екатеринбургской городской Думы, которые с момента основания благотворительного фонда «Помощи экипажу ракетного подводного крейсера стратегического назначения «Екатеринбург» активно принимают участие в поддержке подводников, - рассказали в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Добавим, ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Екатеринбург» входит в состав Северного флота РФ с местом дислокации в городе Гаджиево Мурманской области. 

Справка "ОГ":

  • 23 февраля 1999 года был подписан договор об установлении шефских связей между Екатеринбургом и командованием подводного крейсера.
  • 9 июля 2001 года образован благотворительный фонд «Помощи экипажу ракетного подводного крейсера стратегического назначения «Екатеринбург».
  • С момента основания и по настоящее время Фондом собрано и отправлено 2 трёхтонных и 4 пятитонных железнодорожных контейнера с продуктами питания, медикаментами, материалами для ремонта казармы, бытовой и компьютерной техникой. Экипаж получал 3 раза спецодежду для ведения внешних и внутрикорабельных работ. В библиотеку части была отправлена литература и несколько сотен видео- и аудиокассет с художественными фильмами и другими развлекательными программами для организации досуга моряков.
  • На счет Фонда за весь период поступило порядка 38 млн. руб., из них 29, 5 млн. руб. израсходовано на нужды экипажа подводной лодки.
  • В 2005 году за счет средств организаций и учреждений города Екатеринбурга отремонтировано общежитие для личного состава экипажа. На протяжении последних восьми лет Фонд организует для семей подводников поездки в санаторий на Чёрное море, а на зимние каникулы они приезжают в столицу Урала.
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