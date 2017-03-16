В Ельцин Центре презентуют книгу о подводном крейсере "Екатеринбург"

В Ельцин Центре в пространстве магазина "Пиотровский" сегодня, 16 марта, в 16:00 презентуют книгу об истории подводных сил Северного флота и о шефстве уральцев над экипажами РПКСН «Екатеринбург» и «Верхотурье». Об этом сообщает пресс-служба мэрии уральской столицы.

- Книгу «Мощью за Отечество. С нами Бог и Андреевский флаг!» представят гостям авторы Владислав и Ирина Майоровы. На презентацию приглашены командование Северного флота и депутаты Екатеринбургской городской Думы, которые с момента основания благотворительного фонда «Помощи экипажу ракетного подводного крейсера стратегического назначения «Екатеринбург» активно принимают участие в поддержке подводников, - рассказали в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Добавим, ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Екатеринбург» входит в состав Северного флота РФ с местом дислокации в городе Гаджиево Мурманской области.

Справка "ОГ":