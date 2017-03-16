Екатеринбуржцы разглядят на фоне привычных стен героев книг

В арт-гостиной екатеринбургской библиотеки им. Белинского (ул. Белинского, 15) сегодня, 16 марта, в 18:00 открывается выставка уральской художницы Марины Ражевой. Посетители разглядят на фоне фотографий привычных облезлых стен героев приключенческих книг, сообщили в пресс-службе библиотеки.

В экспозиции представлено 20 работ, выполненных в смешанной технике (коллаж). Посетители увидят своеобразные иллюстрации к книгам «Цветник бабушки Корицы» Елены Соловьевой и «Гончая. Корабль-призрак» Ирины Нечаевой.

- Каждая работа в серии – эскиз для книги. Все они созданы на основе фотографий стен, поверх которых прорисованы герои. Выразительность достигается путем добавления декоративных элементов – листьев, песка, марли, оттеночных средств – чая, кофе. Думаю, что эта техника пришла к нам с древних времен, люди всегда тянулись составить в одно целое различные предметы, склеить или хотя бы наложить их друг на друга, - рассказала уральская художница Марина Ражева.

Добавим, Марина Ражева окончила биофак Уральского государственного университета, в её творческой копилке – около тридцати персональных выставок, участие в международных, всероссийских, региональных проектах, иллюстрации к десятку книг.

Выставка будет открыта до конца апреля. Вход свободный.

Фото: Свердловская областная универсальная научная библиотека им. В. Г. Белинского