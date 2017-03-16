Общественная палата РФ отметила роль свердловчан в развитии добровольчества

Первый заместитель секретаря Общественной палаты РФ Вячеслав Бочаров направил на имя первого заместителя руководителя администрации губернатора Свердловской области Вадима Дубичева письмо о том, что предложения свердловчан по развитию общественной активности будут использованы в ежегодном докладе о состоянии гражданского общества в России за 2017 год.

Как сообщает департамент информполитики губернатора Свердловской области, в середине февраля нынешнего года на Среднем Урале прошла серия значимых мероприятий Общественной палаты РФ.

— Высокий профессионализм, опыт, знание проблематики и конструктивные предложения участников позволили вынести обсуждение на качественно новый уровень, — подчеркнул в своём письме Вячеслав Бочаров.

Напомним, губернатор Евгений Куйвашев недавно подписал указ о проведении в 2017 году на Среднем Урале Года добровольцев. Речь идёт о поддержке волонтёрского движения.