В Екатеринбурге сегодня откроется Музей советского быта "Сделано в СССР"

В Екатеринбурге сегодня, 16 марта, в 12:00 откроется Музей советского быта "Сделано в СССР" (ул. Сакко и Ванцети, 40). Он будет принимать посетителей каждый день с 11:00 до 20:00, сообщила корреспонденту "ОГ" хозяйка музея Ирина Светоносова.

Ранее Музей советского быта, располагающийся на двух этажах, открывался на один день, 8 марта. Тогда его посетили порядка 50 человек и оставили первые положительные отзывы.

- В музее собраны вещи из советского обихода: здесь можно увидеть заводного медведя, арифмометр, фотоувеличитель, футуристический фен, уличный рупор, дверь-сейф, счётную машинку. История недалекого прошлого востребована в современном обществе, в крупных городах давно существуют музеи, посвящённые жизни в СССР. Многие экспонаты принесли сами екатеринбуржцы, первыми - стали вещи моих родителей. Мы оформили пионерский уголок, комнату подростка и комнату пенсионерки СССР, прихожую и большую комнату. Сегодня пройдёт экскурсия "Путешествие на 30 лет назад" для организованных групп, - рассказала "ОГ" Ирина Светоносова.

По субботам с 13:00 до 15:00 хозяйка решила проводить мастер-классы для детей по изготовлению поделки в советской тематике. На этой неделе, 18 марта, маленькие гости изготовят кораблики и пилотки. В музее также планируется открыть небольшую фотолабораторию, откуда каждый сможет унести проявленный снимок.

Фото: социальные сети