Областная газета
Общество 16 марта 2017, 09:53

В Екатеринбурге сегодня откроется Музей советского быта "Сделано в СССР"

В Екатеринбурге сегодня, 16 марта, в 12:00 откроется Музей советского быта "Сделано в СССР" (ул. Сакко и Ванцети, 40). Он будет принимать посетителей каждый день с 11:00 до 20:00, сообщила корреспонденту "ОГ" хозяйка музея Ирина Светоносова. 

Ранее Музей советского быта, располагающийся на двух этажах, открывался на один день, 8 марта. Тогда его посетили порядка 50 человек и оставили первые положительные отзывы. 

- В музее собраны вещи из советского обихода: здесь можно увидеть заводного медведя, арифмометр, фотоувеличитель, футуристический фен, уличный рупор, дверь-сейф, счётную машинку. История недалекого прошлого востребована в современном обществе, в крупных городах давно существуют музеи, посвящённые жизни в СССР. Многие экспонаты принесли сами екатеринбуржцы, первыми - стали вещи моих родителей. Мы оформили пионерский уголок, комнату подростка и комнату пенсионерки СССР, прихожую и большую комнату. Сегодня пройдёт экскурсия "Путешествие на 30 лет назад" для организованных групп, - рассказала "ОГ" Ирина Светоносова.

По субботам с 13:00 до 15:00 хозяйка решила проводить мастер-классы для детей по изготовлению поделки в советской тематике. На этой неделе, 18 марта, маленькие гости изготовят кораблики и пилотки. В музее также планируется открыть небольшую фотолабораторию, откуда каждый сможет унести проявленный снимок. 

Фото: социальные сети

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.

100 монологов о революции

100 монологов о революции
Разговор не только о событиях 1917 года, но и о том, каким стал мир, Россия, мы сами после «великого перелома».

Театральная фантазия

Театральная фантазия

СВЕЖИЙ НОМЕРАРХИВ ГАЗЕТЫ

РЕКЛАМА

Реклама от YouDo

Нанять курьера в Южнопортовом, быстро и недорого.

Вывезти старый хлам, рекомендуют на сервисе YouDo.

Услуги курьера в районе метро Баррикадная: читать подробнее на YouDo.

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ (16 марта)

Фото: Александр Исаков
Этот день в истории Свердловской области - 16 марта