Областная газета
Общество 16 марта 2017, 10:07

В Госдуме рассматривается закон об изменении статуса адвокатов

Президент России Владимир Путин внёс в Госдуму проект федерального закона, гарантирующего адвокатам реальную независимость. Этот законопроект уже принят в первом чтении.

Как рассказал «Российской газете» глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, этот документ отменяет разрешительный порядок допуска адвокатов к участию в уголовных делах.

— В новом законопроекте написано, что адвокат «вступает» в уголовное дело. Именно «вступает», а не «допускается», — пояснил Павел Крашенинников.

По его словам, одновременно исключена возможность привлечения в качестве свидетелей по уголовному делу адвокатов, которые наделены свидетельским иммунитетом и не могут быть допрошены по обстоятельствам, которые стали им известны в связи с оказанием юридической помощи. Адвоката теперь смогут допросить только тогда, когда он сам ходатайствует об этом: бывают случаи, когда такие показания могут помочь подзащитному.

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